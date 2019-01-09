شاهد: ملايين الفلبينيين يخرجون في موكب سنوي تبركا بالمسيح

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تدفق نصف مليون فلبيني كاثوليكي للمشاركة في موكب سنوي، يتم خلاله نقل تمثال المسيح وسط العاصمة مانيلا، وذلك في تقليد استمر منذ نحو أربعة قرون.

ويعتقد أن تمثال الناصري الأسود يشفي المرضى ويحقق الأماني لأولئك الذين يقيمون الصلاة أو يلمسونه. وقد مشى الناس في الموكب حفاة سائلين أن تتحقق أمنياتهم وأن يحالفهم الحظ السعيد، فيما حاول آخرون لمس التمثال تبركا به.