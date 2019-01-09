تدفق نصف مليون فلبيني كاثوليكي للمشاركة في موكب سنوي، يتم خلاله نقل تمثال المسيح وسط العاصمة مانيلا، وذلك في تقليد استمر منذ نحو أربعة قرون.
شاهد: ملايين الفلبينيين يخرجون في موكب سنوي تبركا بالمسيح
ويعتقد أن تمثال الناصري الأسود يشفي المرضى ويحقق الأماني لأولئك الذين يقيمون الصلاة أو يلمسونه. وقد مشى الناس في الموكب حفاة سائلين أن تتحقق أمنياتهم وأن يحالفهم الحظ السعيد، فيما حاول آخرون لمس التمثال تبركا به.
ويقطع الموكب حوالي ستة كيلومترات حول المنطقة السكنية والتجارية للعاصمة الفلبينية، قبل أن يعود إلى كنيسة كوايبو.
وتقدر الشرطة أن يصل عدد المشاركين في ختام الموكب إلى نحو خمسة ملايين نسمة. وينتمي 80% من الفلبينيين إلى الكنيسة الكاثوليكية.
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