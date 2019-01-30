العثور على بعض حطام الطائرة التي كانت تقل اللاعب الأرجنتيني إيميليانو سالا قرب شاطئ شمال غرب فرنسا

ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية أنه تم العثور اليوم على أجزاء من الطائرة التي كانت تقل اللاعب الارجنتيني إيميليانو سالا، بالقرب من أحد الشواطئ، شمال غرب فرنسا.

وكانت الشرطة الفرنسية قد قالت يوم 21 يناير بأن اللاعب الارجنتيني ايميليانو سالا، كان على متن طائرة اختفت بالقرب من القنال الإنجليزي.

أعمال البحث بدأت في نفس اليوم، ضمن ظروف صعبة، خفر السواحل البريطاني قال إن حالة الاختفاء لم تقع ضمن نطاق منطقة الإنقاذ، ومع هذا فقط تم إرسال مروحيتين لمساعدة خفر سواحل غورنسي.

وبحسب متحدثة عن خفر السواحل قالت: "تم إرسال مروحيتين من سولينت ونيوكواي، للمساعدة في البحث خلال الليل، ولم يتم العثور على شيء".

وقال منقذون إنه لا توجد تقريبا أي فرص للعثور على نجم فريق كارديف سيتي الإنكليزي لكرة القدم إيميليانو سالا حيا بعد ظهور تسجيل لرسالة صوتية له وهو خائف، من داخل الطائرة المنكوبة على الأرجح، قبل اختفائها فوق القنال الإنكليزي.

وراجعت فرق الإنقاذ الصور التي التقطتها الأقمار الصناعية وبيانات الهاتف المحمول بينما مشطت أربع طائرات المياه قبالة جزيرة آلدرني حيث شوهد حطام لم يتسن تحديد ماهيته. لكن الفرق علقت بحثها مساء الأربعاء بعد الفشل على مدى تسع ساعات في العثور على أي أثر

وقررت الشرطة وقف استئناف جهود البحث بعد 3 أيام من البحث.