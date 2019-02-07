انتشال جثة من حطام طائرة لاعب البريميرليغ إميليانو سالا

ذكرت شبكة سكاي نيوز في وقت متأخر يوم الأربعاء، نقلا عن فرع التحقيقات في حوادث الطيران، أن جثة انتشلت من حطام طائرة كانت تقل اللاعب الأرجنتيني المولد إميليانو سالا والطيار ديفيد إبوتسون.

وكان سالا (28 عاما) في طريقه من نانت بغرب فرنسا يوم 21 يناير كانون الثاني للمشاركة في أول مباراة له مع فريقه كارديف سيتي بالدوري الإنجليزي الممتاز عندما اختفت الطائرة فوق القنال الإنجليزي.

وعثر على حطام الطائرة يوم الأحد الماضي.

ولم يتم الاعلان بعد ما إذا كانت الجثة التي عثر عليها تعود إلى لاعب البريميرليغ.

وقال فرع التحقيق في الحوادث الجوية في بريطانيا إنه تم انتشال الجثة، لكن المحاولات لاخراج حطام الطائرة لم تنجح. وأضاف الفرع إن عملية البحث انتهت بسبب سوء الظروف الجوية.

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