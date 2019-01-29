موراي يجري جراحة في الفخذ بعد انسحابه من بطولة مرسيليا المفتوحة

قال أندي موراي لاعب التنس الأول عالميا سابقا على انستغرام، الثلاثاء، أنه خضع لجراحة في الفخذ في لندن.

وعانى موراي (31 عاما) الفائز بثلاثة ألقاب في البطولات الأربع الكبرى لاستعادة مستواه منذ خضوعه لجراحة العام الماضي وخرج من الدور الأول في استراليا المفتوحة.

وكان قد أعلن قبل تلك البطولة أنها قد تكون الأخيرة في مسيرته الاحترافية.

ونشر موراي على انستغرام صورة لأشعة أجراها على فخذه قائلا "أملك الآن فخذا حديديا".

وتابع "أشعر ببعض آثار الجراحة لكني أتمنى أن تضع نهاية للألم الذي كان يلازمني في الفخذ".

وكان موراي خضع في بادئ الأمر لجراحة في الفخذ الأيمن في يناير كانون الثاني 2018 ولعب 15 مباراة منذ العودة إلى المنافسات في يونيو حزيران الماضي.

وكان من المقرر أن يشارك في بطولة مرسيليا المفتوحة الشهر المقبل لكنه انسحب من البطولة الأسبوع الماضي.

وفي مؤتمر صحفي في ملبورن قبل بطولة استراليا المفتوحة أعلن موراي انه سيعتزل خلال العام الجاري وانه يفضل القيام بذلك في ويمبلدون.

وأبلغ بطل الأولمبياد مرتين هيئة الاذاعة البريطانية (بي.بي.سي) هذا الشهر أن الجراحة هي الخيار الوحيد أمامه للاستمرار في الملاعب.

وأضاف "هناك احتمال كبير لعدم قدرتي على العودة واللعب عقب الجراحة. أرغب في الاستمرار في التنس لكن ليس في وجود هذا الألم الحالي في فخذي".

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وساند اتحاد اللاعبين المحترفين موراي على تويتر.

وقال "نتمنى لك شفاء عاجلا يا أندي. نعرف انك ستفعل كل شيء من أجل العودة للمنافسات".