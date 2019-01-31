خلل يعطل إطلاق صاروخ روسي بقاعدة فضاء أمريكية

قال جريج وايلر رئيس شركة (وان-ويب) الأمريكية، الخميس، أن إطلاق صاروخ سويوز روسي كان مقررا أن يحمل أقمارا صناعية للفضاء تأجل بعد اكتشاف خلل في الصاروخ.

وكان من المقرر إطلاق الصاروخ الشهر المقبل من مركز جيانا الفضائي ليحمل أول قمر صناعي ضمن سلسلة أقمار تعتزم شركة (وان-ويب) ومقرها فرجينيا استخدامها في تقديم خدمة إنترنت عالمية إلى مداره.

وكتب وايلر على تويتر يقول "صحيح هناك عيب في الصاروخ مما سيدفعنا لتأجيل الإطلاق. أقمارنا جاهزة للانطلاق! والمزيد قادم!"

وفي بيان منفصل أكدت (وان-ويب) أنها أُبلغت بمشكلة فنية في الجزء العلوي من وحدة إطلاق سويوز لكنه لم يوضح أن الإطلاق تأجل.

وقال البيان "مثل هذه الأحداث معتادة في صناعة إطلاق الصواريخ. وان-ويب واريانسبيس مع شركائهما الروس ما زالوا يركزون على نجاح الإطلاق وأنشطة التحضير له".

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ويملك مشروع مشترك بين إيرباص وسافران حصة الأغلبية في اريانسبيس.