صحيفة روسية: الطائرات الإسرائيلية ستصبح في مرمى منظومة S-300 في سوريا

أعلنت صحيفة كوميرسانت الروسية أن الجيش السوري في طور الانتهاء من تشغيل واستخدام منظومة صواريخ S300.

الصحيفة المقربة من وزارة الدفاع الروسية أكدت بأن الجيش السوري سيصل إلى مرحلة الجاهزية لاستخدام الصواريخ في اسقاط الطائرات الإسرائيلية في شهر مارس القادم، حيث ستدخل في الخدمة فعليا.

وبحسب الصحيفة فإن خبراء عسكريين سوريين يتلقون حاليا تدريبات على استخدام هذه المنظمة، وسيتم نشر كتيبة مزودة بها لحماية العاصمة دمشق وضواحيها من الهجمات الإسرائيلية.

وألمحت الصحيفة إلى أن المقاتلات الإسرائيلية تقصف أهدافها من خارج نطاق المنظومة، إلا أنها لن تستطيع تنفيذ مهامها فور دخولها نطاق الخدمة.

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وذكرت الصحيفة أن دمشق مزودة بـ 3 كتائب من أنظمة S300، كل منها تضم 8 منصات، مع ذخيرة تصل إلى 300 صاروخ، مداها ما بين 150 – 250 كم، بالاعتماد على نوعية كل صاروخ، وبمقدور كل منظومة اسقاط 25 طائرة في وقت واحد، والتصدي على 16 صاروخ بالستي.

ووجهت إسرائيل ضربات لأهداف في سوريا في ساعة مبكرة يوم الاثنين في أحدث قصف في عمليات تستهدف الوجود الإيراني هناك وتزداد علانية يوما بعد يوم، وهزت الانفجارات المدوية أرجاء دمشق على مدى ساعة في عملية عسكرية لليلة الثانية على التوالي.

ولم تعلن دمشق حجم الضرر أو عدد الضحايا الذين سقطوا في الضربات، لكن المرصد السوري لحقوق الإنسان قال إن 11 شخصا لقوا حتفهم وقالت روسيا حليفة سوريا إن أربعة جنود سوريين قتلوا وأصيب ستة آخرون.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الغارة الجوية استهدفت أساسا قوات إيرانية، واستهدفت أيضا سوريين يساعدونهم. وأضاف "سنضرب كل من يحاول الإضرار بنا".

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن وزارة الدفاع في روسيا قولها إن الدفاعات الجوية السورية، التي تزودها موسكو بالعتاد، دمرت أكثر من 30 صاروخ كروز وقنبلة موجهة.