بريطانيا تأخذ على محمل الجد تحذير إيرباص بشأن بريكست دون اتفاق

قال وزير شؤون الانسحاب البريطاني من الاتحاد الأوروبي ستيفن باركلي اليوم الخميس إنه يأخذ التحذير الذي صدر في تصريحات الرئيس التنفيذي لإيرباص توم إندرز بشأن مخاطر الخروج من الاتحاد دون اتفاق على محمل الجد.

وكان إندرز أدلى بتصريحات لـ"يورونيوز" ونُشرت صباح اليوم، من أن الشركة قد تنقل عملياتها المتعلقة بتصنيع الأجنحة إلى خارج بريطانيا في حالة غياب إجراءات سلسة للخروج من الاتحاد الأوروبي وتوقع اتخاذ "قرارات قد تلحق ضررا بالغا" بأنشطتها البريطانية إذا كان الخروج دون اتفاق.

وقال باركلي للبرلمان لدى سؤاله عن تلك التصريحات "آخذ تحذير الرئيس التنفيذي لإيرباص بجدية تامة" مضيفا أن إندرز دعم اتفاق الخروج الذي توصلت له رئيسة الوزراء تيريزا ماي والذي رفضه البرلمان هذا الشهر.

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وتابع قائلاً: "ما كان الرئيس التنفيذي وآخرون في مجتمع الأعمال واضحين بشأنه هو أنهم يريدون اتفاقا لتجنب الغموض المرتبط بالخروج دون اتفاق وهو يدعم رئيسة الوزراء لذلك السبب".

وفي تصريحاته لـ"يورونيوز" كان إندرز أشار إلى أن قطاع الطيران في المملكة المتحدة، وعلى ضوء المستجدات بشأن "بريكست" هو الآن "على شفير هاوية"، و"إن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سيؤدي إلى تدمير قرن من التنمية يقوم على التعليم والبحث ورأس المال البشري، وفي حال لم يكن هناك اتفاق، فنحن في إيرباص سيتحتم علينا حينها اتخاذ قرارات قد تكون ضارة بالملكة المتحدة"، حسب تعبيره.

وتعدّ شركة إيرباص التي توظف 14 ألف شخص في 25 موقعا في بريطانيا وتدعم 100 ألف شخص آخرين عبر توريداتها، تعدّ إحدى كبريات شركات التصنيع في بريطانيا، حيث تقوم الشركة في تصنيع الأجنحة لطائرتها، وقال إندرز: "لا ريب أن هناك الكثير من الدول التي ترغب في صنع أجنحة طائرات إيرباص"، في إشارة إلى أن هناك خيارات عديدة أمام "إيرباص" في حال ما قررت مغادرة المملكة المتحدة.