ماريا كاري ترفض دعوات إلغاء حفلها في السعودية

من المنتظر أن تقيم المغنية الأمريكية ولأول مرة بالمملكة العربية السعودية، حفلا غنائيا، اليوم، مدينة الملك عبد الله الإقتصادية، وذلك في إطار فعاليات افتتاح المسابقة الدولة لمحترفي الغولف، مثلما أعلنت عنه المدينة على صفحتها الرسمية في تويتر سابقا.

لكن تلقت المغنية طلبات عديدة من النساء السعوديات بإلغاء الحفل دعما للناشطات السعوديات المعتقلات.

ويشكل ذلك معضلة قد يواجهها مشاهير آخرون حيث وقعوا عقودا بملايين الدولارات لتقديم عروض في السعودية.

كاري هي أبرز النجوم الذين يقدمون عروضا في المملكة منذ بدء تخفيف القيود المفروضة على الترفيه، مثل الحفلات الغنائية والعروض الموسيقية في إطار حملة ولي العهد محمد بن سلمان لإصلاح الاقتصاد والتحول الاجتماعي.

لكن ناشطين قالوا إن حفلتها مساء اليوم الخميس هي محاولة من الحكومة لتلميع صورتها بعد قتل الصحفي السعودي بالواشنطن بوست جمال خاشقجي في القنصلية السعودية في إسطنبول.

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وماريا كاري ليست الفنانة الأولى التي ستقدم عرضا موسيقيا في السعودية فقد سبقها نجوم عالميون على غرار إنريكي إغليسياس، وعرب مثل نجوى كرم وتامر حسني