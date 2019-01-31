إجراءاتٌ جديدة لتعزيز الشفافية في البرلمان الأوروبي

أيّد غالبية أعضاء البرلمان الأوروبي اليوم الخميس اعتماد إجراءات تقضي بأن يقدم رؤساء اللجان، وغيرهم ممن يقومون بصياغة التقارير، نشر أي اجتماعات يعقدونها مع جماعات الضغط.

المقترح الذي تم التصويت عليه سر°ياً، كان دفعه نواب يمين الوسط الألمان الذي أعربوا عن معارضتهم للتعديل المؤيد للشفافية في تقرير أعدّه أحد أعضاء البرلمان الأوروبي الاشتراكي البريطاني.

وتفتح تلك الإجراءات المجال أمام أعضاء البرلمان الأوروبي الراغبين في الإفصاح، على الموقع الإلكتروني للبرلمان الأوروبي، عن كيفية إنفاقهم لأموال دافعي الضرائب، حيث يتقاضى النائب شهرياً 4500 يورو بدل نفقات معفاة من الضرائب.

يذكر أن النوّاب في البرلمان الأوروبي يتقاضون راتبا شهريا يقدر بـ 8484 يورو قبل الضريبة وقد يصل أحيانا إلى 12.000 يورو بعد الضرائب شاملة في هذا الإطار بدل التنقلات والسفر و السكن التي يستفيد منها النوّاب.

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