البرلمان الأوروبي: اتفاق خروج بريطانيا دون ترتيبات أيرلندا الشمالية مرفوض

أعلنت اللجنة المعنية بانسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في البرلمان الأوروبي يوم الخميس 24 يناير/كانون الثاني إنها لن توافق على أي مشروع يقضي بخروج لا يتضمن بندا شاملا عن الترتيبات الخاصة بأيرلندا الشمالية لتجنب الحدود غير المفتوحة.

ويسعى البيان والذي صدر عقب اجتماع اللجنة إلى إحباط أي آمال في لندن بأن رئيسة الوزراء تيريزا ماي يمكنها أن تحصل على مهلة زمنية فيما يتعلق بالالتزام بمنع وجود حدود في جزيرة أيرلندا.

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وأكدت اللجنة على أن "اتفاق الانسحاب منصف ولا يمكن إعادة التفاوض عليه وينطبق هذا تحديدا على الترتيبات الخاصة بأيرلندا الشمالية بدون اتفاق على الترتيبات الخاصة صالح في كل الأحوال لن يوافق البرلمان على اتفاق الانسحاب"، ولابد أن يمنح البرلمان موافقته على أي اتفاق نهائي يتم التوصل إليه بين بروكسل ولندن.

وبينما توافق بريطانيا على ضرورة وجود حدود مفتوحة دون حاجة إلى إجراءات لتفتيش البضائع على الحدود الأيرلندية، تريد الحكومة الأيرلندية ومعظم دول الاتحاد الأوروبي سياسة ضمانات في حال لم يتم الاتفاق على الترتيبات الجمركية والتجارية الخاصة في المستقبل بعد خروج بريطانيا من التكتل.