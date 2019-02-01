شاهد.. الصين تستعد لاستقبال عام الخنزير بثلاثة مليارات رحلة سفر

تستقبل الصين الأسبوع المقبل عاما قمريا جديدا باحتفالات وزحام سفر سوف يشهد ثلاثة مليارات رحلة يقوم بها أشخاص حول البلاد.

الاثنين المقبل، في الرابع من الشهر الجاري، سينتهي عام الكلب، وتدخل الصين في عام الخنزير، بحسب التقويم الفلكي الصيني الذي يستمر لاثني عشرة سنة.

العاصمة الصينية بكين ازدانت بالمصابيح وأشكال أخرى من الزينة احتفالا بالأعياد، التي تحتفل بها فيتنام أيضا والجاليات الصينية في أرجاء آسيا.

وفي الاحتفالات يرتدي القرويون أزياء تقليدية، ويقيمون المهرجانات التي يؤدون فيها رقصات فلكلورية.

تقول لي بينغ بينغ، عاملة في مركز تجميل بعد أن ركبت قطارا في رحلة تستمر سبعة عشر عاما: "يا للهول، هناك الكثير من الناس"

وعشية الاحتفال، يجتمع الناس حول موائد العشاء ويوزعون رزما حمراء تحوي نقودا على الصغار ويشعلون الألعاب النارية في منتصف الليل.

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يانغ شيوي وهو باحث في الثقافة الشعبية قال إن المهرجانات الغربية كعيد الميلاد دخلت البلد عندما انفتحت الصين على العالم في ثمانينيات القرن الماضي، وفي العقود التالية، انجذب الشباب أكثر إلى الاحتفالات الغربية، إلا أنه أكد أن الاحتفالات المحلية حاليا هي الأكثر رواجا، وقال:"بعد حوالي عشرين سنة، تلاشت ما سميت بالحداثة، وبدأ الناس يعودون إلى ثقافتهم التقليدية".

وينظر الصينيون إلى الخنزير كحيوان لطيف، بسيط، وصريح، يرمز إلى الحظ والثروة، ويقول شيوي:"ففي الذاكرة الشعبية، فإن وجه الخنزير المستدير يذكرنا بالأغنياء والثورة".

وتبدأ عطلة عيد الربيع الصيني، التي تستمر 7 أيام، من يوم الاثنين 4 فبراير، ويعتبر يوم الثلاثاء هو اليوم الرسمي الأول من سنة الخنزير.