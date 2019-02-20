شاهد: مهرجان تايبيه للمصابيح يتزين بخنزير عملاق مضيء

تصدر فانوس عملاق على هيئة خنزير مضيء مهرجان المصابيح الحديثة المقام احتفالا بالعام القمري الجديد في العاصمة التايوانية تايبيه.

ويمثل العام الصيني الجديد عام الخنزير وهو ما ألهم القائمون على المهرجان لتبني المصباح الذي يبلغ ارتفاعه ثلاثة طوابق.

ويشمل المهرجان عروضاً للنحت الخفيف باستخدام أحدث تقنيات الإسقاط ثلاثي الأبعاد، بالإضافة لرسومات الغرافيتي المضيئة ومصابيح من صنع طلاب وشركات محلية.

ويقام المهرجان في اليوم الخامس عشر من الشهر الأول للسنة القمرية وهو ما يتوافق مع اكتمال القمر اليوم الثلاثاء 19 فبراير-شباط.

وتسعى تايوان للترويج للحدث كعنصر لجذب السياح والزائرين المحليين والأجانب.

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