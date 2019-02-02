شاهد: لحظة انهيار سد البرازيل الذي أسفر عن مقتل وفقدان المئات

أظهرت لقطات مصورة لحظة انهيار سد في منجم للحديد تملكه شركة "فالي" في برومادينهو بولاية ميناس غرايس في البرازيل قبل أسبوع، أسفر عن فقدان المئات ومقتل عشرات الأشخاص، وتظهر مشاهد الفيديو لحظة انهيار السد بشكل مرعب ومفاجئ.

ويعد هذا الانهيار ثاني حادث سد رئيسي يضم نفس الشركة خلال ما يزيد قليلا عن ثلاث سنوات.

وقال رجال إنقاذ يعملون في موقع انهيار السد يوم أمس الخميس 31 يناير/كانون الثاني إن عدد القتلى جراء الحادث ارتفع إلى 110 بينما لا يزال 238 آخرون في عداد المفقودين، مضيفين أنه تم التعرف حتى الآن على هوية 57 شخصا تم انتشال جثثهم.

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وأدى انهيار السد في منجم كوريجو دو فيغاو في جنوب شرق البرازيل إلى إنهمار أطنان من الطين ودفن منشآت التعدين والمنازل القريبة في بلدة برومادينهو.

وكانت السلطات قد أعربت عن خشيتها من انهيار سدّ آخر بعدما تحدث رجال الإطفاء ومسؤولون في شركة "فالي" للمناجم هذا الأحد عن خطر انهيار وشيك لسد في برومادينيو جنوب شرق البلاد، لتعلن مصلحة الدفاع المدني في البرازيل بعد ذلك إلغاء التحذير من حدوث انهيار آخر.