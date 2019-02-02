المتحدثة باسم البيت الأبيض: الله أراد ترامب رئيساً

قالت سارة ساندرز، المتحدثة باسم البيت الأبيض، الخميس الفائت، إن "الله أراد أن يكون دونالد ترامب رئيساً للولايات المتحدة الأميركية" ما أثار جدلاً واسعاً وردود فعل كبيرة على وسائل التواصل الاجتماعي.

وجاء حديث ساندرز خلال مقابلة صحافية أجراها معها ديفيد برودي، رئيس تحرير "الشبكة المسيحية للبث" (سي بي أن)، والصحافية العاملة فيها جينيفر ويشن.

وأضافت المتحدثة الثانية والثلاثين باسم البيت الأبيض "أعتقد أن الله يدعو كلّ واحد بيننا لتأدية دور مختلف، في زمان مختلف، وأعتقد أن الله أراد دونالد ترامب أن يصبح رئيساً، ولذا هو هناك (في الرئاسة)".

ونشرت "سي بي أن" مقتطفات فيديو من المقابلة على موقعها على الإنترنت.

أعتقد أن الله يدعو كلّ واحد بيننا لتأدية دور مختلف، في زمان مختلف، وأعتقد أن الله أراد دونالد ترامب أن يصبح رئيساً

وحاز ترامب خلال حملته الانتخابية الرئاسية الشرسة التي خاضها في العام 2016 على تأييد الإنجيليين، وقد دافعوا عنه وأيّدوه بعد دخوله البيت الأبيض، رغم سلسلة من الفضائح التي أثيرت حوله، منها علاقته بنجمة الأفلام الإباحية ستورمي دانييلز.

وخلال الحوار تحدثت ساندرز أيضاً عن تداعيات الانسحاب الأميركي من سوريا على المسيحيين في المنطقة مؤكدة أن ترامب يدعم المسيحيين.

وقالت ساندرز "ترامب أوضح للجميع أننا ندعم المسيحيين، وأننا ندعم الأكراد" مضيفة أنه "أوضح ذلك لتركيا علناً أكثر من مرة". وأضافت ساندرز "أن الأميركيين سيحافظون على انتشار عسكري في المنطقة إلى حين القضاء كاملاً على ما يعرف بتنظيم الدولة الإسلامية".

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