ترامب كمادة دعائية في حملة حزب الليكود الانتخابية في إسرائيل

استخدم حزب ليكود صورة للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وهو يبتسم ويصافح رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الذي ينتمي للحزب ضمن حملة الدعاية الانتخابية في سبيل فوزه بفترة أخرى وسط اتهامات بالفساد.

وارتفعت اللوحة الدعائية الضخمة في أحد الطرق الرئيسية المؤدية إلى مدينة تل أبيب.

ويحظى ترامب بالشعبية في إسرائيل بسبب سياساته الصارمة تجاه الفلسطينيين وإيران، وبسبب القرار الذي اتخذه في مايو-أيار الماضي بنقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس، التي اعترف بها كذلك عاصمة لإسرائيل.

ونجح ترامب إلى حدّ ما بتغيير السياسة الأمريكية التي انتهجتها حكومات أمريكية متتالية منذ فترة زمنية طويلة.

وكُتبت عبارة "نتنياهو. في سباق من نوع آخر" باللغة العبرية على الصورة، وذلك في انتقاد لخصوم رئيس الوزراء في الانتخابات العامة المقررة في التاسع من أبريل-نيسان القادم.

ولم يرد متحدث باسم الحزب على سؤال لرويترز عما إذا كان البيت الأبيض قد سمح باستخدام الصورة.

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ويواجه رئيس الوزراء اتهامات محتملة في ثلاث قضايا للكسب غير المشروع. وينفي ارتكاب أي مخالفة ووصف التحقيقات بأنها حملة منسقة ضده.

وقال المدعي العام الإسرائيلي إنه لا يوجد مسوغ قانوني يمنعه من إعلان نيته توجيه اتهامات الفساد لنتنياهو قبل الانتخابات إذا رأى ما يستدعي هذه الخطوة.

وسيعتمد توجيه الاتهامات رسميا على جلسات قبل المحاكمة من المرجح أن تعقد بعد الانتخابات.