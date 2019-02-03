الكرملين: بوتين وإردوغان وروحاني سيلتقون في سوتشي الروسية في 14 فبراير

قالت وكالة الإعلام الروسية "ريا نوفوستي" يوم الأحد نقلاً عن متحدث باسم الكرملين إن الرئيس فلاديمير بوتين سيلتقي بزعيميْ تركيا وإيران في منتجع سوتشي المطل على البحر الأسود يوم 14 فبراير-شباط الحالي.

ولم تقدم الوكالة تفاصيل أخرى لكن بوتين قال في الشهر الماضي إنه سيعقد مثل هذا الاجتماع لبحث الوضع في سوريا حيث تحاول موسكو وأنقرة إقامة منطقة لخفض التصعيد.

وقالت البلدان الثلاثة إنها ترغب في تسوية سياسية لإنهاء الصراع السوري. وتدعم روسيا وإيران الرئيس السوري بشار الأسد بينما ترغب تركيا وحلفاؤها في حلف شمال الأطلسي ومنها الولايات المتحدة في تنحيه.

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