البنتاغون سينشر قريباً 3750 جندياً إضافياً على الحدود مع المكسيك

أعلنت وزارة الدفاع الأميريكية، "البنتاغون" يوم الأحد إنها بصدد إرسال 3750 جندياً أمريكياً إلى الحدود الجنوبية-الغربية مع المكسيك لمدة ثلاثة أشهر لدعم رجال الجمارك وحرس الحدود.

وتابعت الوزارة أن نشر هذه القوة سيزيد العدد الإجمالي للقوات العاملة في دعم الأفراد العاملين في الجمارك وحماية الحدود إلى ما يقارب 4350. وكان البنتاغون قد وافق على نشر جنود إضافيين على الحدود المكسيكية في تشرين الأول-أكتوبر الماضي، قبل الانتخابات النصفية.

ويؤيّد جمهور ترامب بشكل عام الخطوة، وجمهوريون في الكونغرس.

وكان وزير الدفاع الأميركي بالوكالة، بات شاناهان، قد قال منذ أيام إن بلاده سترسل "عدة آلاف" إضافية من القوات العسكرية إلى الحدود الجنوبية لتقديم دعم إضافي لوزارة الأمن الداخلي.

وقال إن القوات ستستخدم بشكل أساسي لتثبيت حواجز سلكية إضافية، وتوفير مزيد من المراقبة للمنطقة. ومن المقرر أن تعمل تلك القوات على مدّ نحو 150 ميلًا إضافياً من الأسلاك الشائكة.

وكان البنتاغون قد وافق على نشر موسعٍ لقوات أمريكية على الحدود المكسيكية في وقت سابق غير أن المسألة كانت تدور حول تحديد عدد القوات المطلوبة وأي قوات يجب نشرها.

وضغط أعضاء الكونغرس على قادة البنتاغون خلال جلسة استماع في "الكابيتول هيل" لشرح نشر القوات بشكل أفضل، وما هي المهام التي تعاني بسبب نشر قوات على الحدود.

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