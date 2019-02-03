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فرنسا

فرنسا تمهل مادورو بضع ساعات وإلا ستعترف بغوايدو رئيساً لفنزويلا

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بقلم:  Samir Youssef 
خوان غوايدو خلال مظاهرة مطالبة بتنحي مادورو أمس السبت
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AP Photo/Fernando Llano
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قالت وزيرة الشؤون الأوروبية الفرنسية يوم الأحد إن بلادها ستعترف بزعيم المعارضة خوان غوايدو رئيساً مؤقتاً لفنزويلا إذا لم يعلن الرئيس، نيكولاس مادورو، إجراء انتخابات رئاسية بحلول مساء اليوم، الأحد.

وقالت ناتالي لوازو لمحطة "أل سيه إي" التلفزيونية "إذا لم يلتزم (الرئيس) مادورو بحلول مساء اليوم بتنظيم انتخابات رئاسية، ستعتبر فرنسا أن من حق خوان غوايدو تنظيمها وستعتبره رئيساً مؤقتاً لحين (إجراء) انتخابات مشروعة في فنزويلا".

ووصفت لوازو انتخاب مادورو الذي تمّ في فنزويلا في مايو - أيار الماضي "بالمهزلة"، مضيفة أن مقترح مادورو الأخير بإجراء انتخابات برلمانية يهدف إلى التخلص من رئيس البرلمان المعارض خوان غوايدو.

ورفضت الوزيرة اقتراح مادورو إجراء انتخابات برلمانية مبكرة ووصفته بأنه "مهزلة".

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