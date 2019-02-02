فيديو: جنرال فنزويلي كبير يعترف بشرعية غوايدو ويدعو إلى التظاهر ضد مادورو

قال جنرال رفيع المستوى في القوات الجوية الفنزويلية إنه تخلى عن ولائه للرئيس نيكولاس مادورو، وإنه يعترف الآن بشرعية زعيم المعارضة، خوان غوايدو، رئيساً مؤقتاً للبلاد في فيديو جرى تداوله اليوم السبت (2 فبراير شباط) على موقع تويتر.

وفي مقطع الفيديو دعا الجنرال فرانسيسكو يانيز العضو في القيادة العليا للقوات الجوية بقية أفراد الجيش للانشقاق. ويانيز مدرج على صفحة القيادة العليا على الإنترنت مع صورة شخصية له على أنه قائد التخطيط الاستراتيجي في القوات الجوية.

واتهمته القيادة العليا بالخيانة على حسابها على تويتر.

ويانيز هو أول جنرال فنزويلي في الخدمة يعترف بغوايدو منذ أن أعلن نفسه رئيساً للبلاد في 23 يناير كانون الثاني.

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‭‭ ‬‬يأتي ذلك فيما ينظم أنصار المعارضة الفنزويلية مسيرات احتجاجية في أنحاء البلاد اليوم لإبداء الدعم لغوايدو بعدما اعترفت واشنطن به رئيساً شرعياً وفرضت عقوبات من المرجح أن تزيد من ضعف قطاع النفط المتعثر.

ويأمل منتقدو مادورو أن يشجعوا الدول الأوروبية على أن تحذو حذو وشنطن. ومن المتوقع أن تعترف بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي رسميا بغوايدو هذا الأسبوع ومن المرجح أن تتخذ دول أخرى موقفا داعماً لكن أكثرَ تحفظاً.