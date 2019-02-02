مادورو يقترح إجراء انتخابات برلمانية مبكرة

اقترح الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، يوم السبت تقديم موعد الانتخابات البرلمانية إلى العام الجاري وذلك في إطار سعيه لمواجهة التهديد الذي يشكله رئيس البرلمان وزعيم المعارضة، خوان غوايدو، الذي أعلن نفسه رئيساً شرعياً للبلاد.

وفي كلمة أمام أنصاره قال مادورو إن الجمعية التأسيسية التي تسيطر عليها الحكومة ستبحث الدعوة لانتخابات مبكرة للجمعية الوطنية، كما ندد مادورو بالبرلمان واعتبره ممثلاً للرأسمالية.

ويسعى مادورو، كما يتفف معظم المراقبين، إلى القضاء على الخطر الذي يشكله عليه رئيس البرلمان غوايدو، ووصف البرلمان في كلمته اليوم "بالبرجوازية".

وكانت الانتخابات مقررة في الأصل عام 2020.

انشقاق جنرال من القوات الجوية

وفي سياق الأزمة الفنزويلية والتنازع على منصب رئيس البلاد الشرعي، أعلن أحد كبار ضباط الجيش الفنزويلي انشقاقه عن الجيش، ودعا عبر فيديو مصوّر العسكريين إلى الانقلاب على مادورو.

وقال الجنرال فرانسيسكو يانيز العضو في القيادة العليا للقوات الجوية إنه تخلى عن ولائه للرئيس نيكولاس مادورو، وإنه يعترف الآن بشرعية زعيم المعارضة، خوان غوايدو، رئيساً مؤقتاً للبلاد في فيديو جرى تداوله اليوم السبت (2 فبراير شباط) على موقع تويتر.

وفي مقطع الفيديو دعا بقية أفراد الجيش للانشقاق والشعب الفنزويلي إلى القيام بمظاهرات سلمية.

الجنرال الفنزويلي الذي أعلن انشقاقه اليوم وتأييده للزعيم المعارض غوايدو AP

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وادعى فرانسيسكو يانيز أن 90 بالمئة من القوات المسلحة في فنزويلا تقف إلى جانب الشعب الفنزويلي.

ظهور مادورو الأول منذ 6 أشهر

ظهر الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، اليوم السبت، أمام حشد من مؤيديه في أوّل ظهور علني له منذ العرض العسكري في شهر آب - أغسطس الماضي.

وكان مادور قد أعلن وقتئذ أنه نجا من محاولة اغتيال تمّت عبر استعمال طائرتين مسيرتين في حادثة أدّت إلى جرح 7 عسكريين. ومنذ ذلك الحين خفف مادورو من إطلالاته العلنية، حيث ظهر فقط في الأماكن المغلقة كالمراكز العسكرية، أو على شاشة التلفزيون.

من مظاهرة مؤيدة لمادورو احتفالاً بذكرى الثورة البوليفارية REUTERS/Manaure Quintero

وجاء ظهور مادورو، سائق الحافلة السابق، اليوم، احتفالاً بالثورة الاشتراكية التي قام بها الرئيس الفنزويلي الراحل هيوغو تشافيز. وكما هو معروف، لقد استلم مادورو السلطة بعد وفاة شافيز.

لا للوساطة المكسيكية: إلى الشارع دُر

خرج الآلاف من المعارضة الفنزويلية إلى الشوارع اليوم السبت مطالبين برحيل الزعيم الاشتراكي نيكولاس مادورو، وذلك في يوم ذكرى الثورة الاشتراكية التي قام بها هيوغو تشافيز.

وكان زعيم المعارضة قد قال إنه يرفض باحترام عروضا من رئيسي المكسيك وأوروغواي للتفاوض مع الرئيس نيكولاس مادورو.

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في سياق متصل، قال غوايدو إن المساعدات الإنسانية ستبدأ في التدفق على البلاد خلال الأيام المقبلة، رغم اعتراض الرئيس الحالي.

وأعلن غوايدو ذلك يوم السبت متحدثاً امام عشرات الآلاف من أنصاره المهللين الذين خرجوا الى شوارع كراكاس مطالبين بتنحي مادورو، مضيفاً أن أغذية وأدوية تشتد الحاجة اليها ستبدأ في الدخول عبر الحدود مع كولومبيا، ومن نقطتي دخول أخريين لم يحددهما.