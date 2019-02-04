ثلاثية أغويرو تقود مانشستر سيتي للفوز 3-1 على المدفعجية

أحرز سيرجيو أغويرو ثلاثة أهداف ليقود مانشستر سيتي للفوز 3-1 على ضيفه أرسنال يوم الأحد والعودة إلى المركز الثاني في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم متأخرا بنقطتين عن ليفربول المتصدر.

وسيزيد الفوز الضغط على ليفربول الذي يحل ضيفا على وست هام يونايتد اليوم، الإثنين، ويملك فريق المدرب يورغن كلوب 61 مقابل 59 لسيتي و57 لتوتنهام هوتسبير.

وسيطر سيتي تماما بعد تقدمه 2-1 في نهاية الشوط الأول وأنقذ بيرند لينو حارس أرسنال العديد من الفرص في الوقت الذي لم يسدد فيه فريقه أي كرة على المرمى في الشوط الثاني.

وكان فريق المدرب بيب غوارديولا بحاجة إلى رد فعل إيجابي بعد هزيمته المفاجئة أمام نيوكاسل يونايتد يوم الثلاثاء وفي أول دقيقة هدأت أعصاب جماهيره.

واحتاج أغويرو إلى 48 ثانية لافتتاح التسجيل بضربة رأس بعدما خطف إيمريك لابورتي الكرة من أليكس أيوبي وأرسل تمريرة عرضية.

ضربة أغويرو الرأسية

وسيطر سيتي لكن أرسنال أدرك التعادل في الدقيقة 11 عندما لمس ناتشو مونريال الكرة بعد ركلة ركنية نفذها لوكاس توريرا لتصل إلى المدافع لوران كوسيلني الذي وضعها في المرمى من مدى قريب.

لكن مع وضع كيفن دي بروين كل مشاكل إصاباته الأخيرة خلف ظهره واستعادة مستواه وتألق برناردو سيلفا بدا سيتي غير متأثر بهدف التعادل.

ولم تكن مفاجأة عندما هز أغويرو الشباك في نهاية الشوط الأول بعد تمريرة رحيم سترلينغ العرضية الذي تلقى تمريرة جيدة من إيلكاي غندوغان.

وأنقذ لينو ثلاث فرص من دي بروين في أول عشر دقائق من الشوط الثاني قبل أن يجعل سيتي سيطرته مؤثرة.

الهداف التاريخي

واختتم هداف سيتي عبر العصور الثلاثية بعد تمريرة أخرى من سترلينغ لكن المهاجم الأرجنتيني انزلق ليقابل التمريرة وبدا أنه لمس الكرة بذراعه وهو ما اعترف به اللاعب بعد مشاهدة إعادة للعبة في التلفزيون.

وقال "كنت أعتقد أنني لمستها بصدري لكن بعدما شاهدتها في التلفزيون أعتقد أنها كانت لمسة يد.

أغويرو اعترف بلمسة اليد في الهدف الثالث

"أنا سعيد جدا فمن المهم أن أسجل ونفوز... من المهم أن نقاتل في كل مباراة. الآن علينا التفكير في إيفرتون (يوم الأربعاء) لأنها ستكون مواجهة صعبة".

وهذه هي المرة العاشرة التي يحرز فيها أغويرو ثلاثية في الدوري الممتاز وهو سجل لا يتفوق عليه سوى آلان شيرر برصيد 11 مرة.

ورفع المهاجم الأرجنتيني رصيده إلى 20 هدفا في جميع المسابقات حتى الآن وهو الموسم السادس على التوالي الذي يصل فيه إلى هذا الرصيد.

ويؤمن غوارديولا أن سيتي يواجه ضغطا أكبر من منافسه ليفربول.

وقال "أفضل أن أكون في مكان ليفربول وليس في مكاننا. الضغط يكون عليك عندما تكون في الخلف. لو فقدت النقاط تصبح الأمور أصعب. عندما تكون مبتعدا في الصدارة يمكنك خسارة بعض النقاط والحفاظ على القمة".

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وأضاف غوارديولا "لم أتعرف على فريقنا ضد نيوكاسل. على الأقل نجحنا في العودة اليوم".

وتقبل أوناي إيمري مدرب أرسنال النتيجة التي عكست الفارق بين كفاءة الفريقين.

وتابع "(المنافس) أظهر تفوقه اليوم. أظهر عند الاستحواذ على الكرة قدرته على الضغط على دفاعنا... النتيجة توضح الفارق بين الفريقين".