شكوى رسمية وغضب مصري من برنامج تونسي سخر من محمد صلاح

تقدمت الجمعية المصرية للإعلام الرياضي المرئي والمسموع بشكوى رسمية للهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري التونسية (الهايكا) ضد برنامج "أمور جدية" الذي يذاع على قناة "الحوار التونسي التونسية".

وجاءت الشكوى بعد إذاعة حلقة للبرنامج قام فيها ممثل تونسي بتقليد لاعب كرة القدم المصري محمد صلاح بطريقة ساخرة خاصة من مظهره وهو ما نتج عنه غضب عارم من محبي اللاعب المصريين تجاه القناة.

وقالت الجمعية المصرية في منشور على صفحتها بموقع فيسبوك إن البرنامج التونسي "أساء للنجم المصري محمد صلاح بصورة استفزت المشاهدين في مصر وتونس معا".

وأكد نوري اللجمي رئيس الهايكا أنه سينظر في الشكوى المصرية وسيتخذ القرار المناسب بشأنها إذا ما وُجد اخلال بحق اللاعب من الناحية القانونية.

ما زاد من غضب المتابعين المصريين كان تعليق الممثل الذي تشبه بصلاح بارتداء باروكة حين قال "إنه لا يريد أن يحلق شعره لوجود قمل به" وهو لا يريد أن يموت القمل إذا قص شعره في إشارة لمبالغة البعض في الاحتفاء بأخلاق لاعب نادي ليفربول الإنكليزي.

ورفض معد البرنامج التونسي رفيق بوشناق الاعتذار وأبدى تعجبه مما اعتبره هجوم غير مسبوق ومبالغ فيه على حلقة البرنامج.