سياتل ملتقى الثقافة والابتكار بالطبيعة

المغني والمؤلف الموسيقي الإيرلندي الشمالي فوي فانس قام بجولة في الولايات المتحدة الأميركية، للتعرف على ثقافة تلك المناطق المختلفة. في الحلقة الرابعة هذه، وصل الى سياتل في ولاية واشنطن حيث أراد أن يتعرف على هذا الجزء الشمالي الغربي للولايات المتحدة الواقع عند المحيط الهادئ.

هذه المدينة التي وجدها ساحرة ومدهشة يطلق عليها اسم "مدينة الزمرد"، وذلك لأن طبيعتها تظل خضراء طيلة أيام السنة، مع إمكانية مشاهدة مناظر الثلج على جبل رينيه.

. بالنسبة إلى فوي، إنها جوهرة مخفية، لا مثيل لها في ذلك الجزء من تلك البلاد. هذه النقطة الجغرافية التي تقع فيها سياتل جعلت منها مدينة فريدة من نوعها، وهذا ما يؤكده فوي.

سياتل عمرها 4 آلاف سنة. في منتصف القرن التاسع عشر، وصل إليها المهاجرون الأوروبيون فاستوطنوا الأرض القريبة من قرية جوماويش.

المدينة الجديدة التي أقيمت سميت سياتل لتكريم زعيم القبائل الهندية الأميركية، التي كانت موجودة، واسمه "سيالت" لما أظهر من ترحيب بالقادمين الجدد.

ماركات عالمية بدأت صغيرة

سياتل خلال القرن العشرين شكلت نقطة مركزية في عالم صناعة التكنولوجيا المتطورة ومؤسساتها الكبيرة مثل ستارباكس وأمازون وبوينغ وميكروسوفت. هذه الشركات لم تبدأ بحجمها الكبير اليوم. فأمازون مثلاً بدأت في مرآب مؤسسها جيف بيزوس.

اليوم، تعتبر سياتل موطناً لعدد لا يحصى من العلامات التجارية الصغيرة من مكتبات الى المقاهي والمتاجر. ففيها أجمل الأسواق وهي سوق بايك بلايس. إنها مدينة صغيرة لكنها جميلة جداً.

الأماكن الأربعة الأكثر تميزاً في سياتل

هذه الزيارة لفوي فانس الى سياتل لم تكن الأولى، لقد سبق أن زارها. فهو يشهر وكأنه في بلاده، في ايرلندا الشمالية. ويوصي الجميع بزيارة الأماكن التالية:

1- إيزي ستريت: إنه أكثر المتاجر المخصصة لتسجيل الأسطوانات جاذبية في العالم ويقول "إنه أكثر من مكان للتسجيل ففيه يمكن الغناء وتناول شيئاً من الطعام والشراب والترفيه".

2- سوق بايك بلايس الذي اقترح انشاءها توماس ريفيل أحد أعضاء المجلس البلدي، على أن يلتقي فيها المزارع بالمستهلك مباشرة دون المرور بوسيط.

3- سياتل سبايس نيدل، برج تحول لنصب يرمز للمدينة. مع هندسيته المستقبلية بني عام 1962 بمناسبة المعرض الدولي. عند طابقه الأعلى يمكن رؤية المدينة وجبل رينيه وغيرها من المناظر بـ360 درجة.

4- إذاعة وقاعة KEXP، إنها مكان فريد يسمح لعشاق الموسيقى والفن بالتواصل فيما بينهم. القاعة الرئيسية تتضمن مقهى، ومتجر لبيع التسجيلات ومعرض.

الموسيقى في سياتل

في سياتل ابتكرت موسيقى الغرانج وما زال هذا النوع سائداً ومعه غيره من الأنواع.

- فرقة بيرل جام بدأت أول عمل لها في سياتل عام 1991 مع أغنية "ألايف"،

- مغني السير ماكس – أ – لوت ولد ونشأ في سياتل،

- جيمي هاندريكس يحب التردد على ملهى "ذا سبانيش كاسل"، ولاحقاً سجل أغنية تحمل الاسم نفسه.

- بيري كومو هو من بنسلفانيا، لكنه أغنيته سياتل خير دليل على حبه للمدينة،