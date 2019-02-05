سياسي هولندي وصف في السابق القرآن ب"السم" يعلن اعتناقه الإسلام

أعلن السياسي الهولندي يورام فان كلافيرين العضو السابق بواحد من أكثر الأحزاب السياسية الأوروبية يمينية وعداء للإسلام والمهاجرين اعتناقه للإسلام.

وقال فان كلافيرين يوم الاثنين إن تحوله درامي جاء أثناء إعداده لكتاب عن الإسلام وهو ما أتاح له "فرصة التعرض إلى مزيد من الأشياء التي جعلت رأيي (السلبي) عن الإسلام يتداعى".

وأضاف في حديثه لإذاعة إن أر سي الهولندية: "كنت أكره الإسلام كرهاً كبيراً في السنوات السابقة. ليس أمراً ممتعاً أن تستنتج بعد ذلك أنك لم تكن على صواب، ولكنني لطالما شعرت باضطرابات أثناء سعي إلى الرب وبدأت تلك الاضطرابات في الاختفاء تدريجياً بالتعرف إلى الإسلام".

وكان فان كلافيرين عضواً بالبرلمان الهولندي عن "حزب الحرية" اليميني المتطرف بين عامي 2010 و2014 وهي الفترة التي وصف خلالها الإسلام "بالكذبة" وقال إن "القرآن هو سم".

ولكنه استقال من الحزب بعد امتعاضه من المغالاة في العداوة تجاه المهاجرين المغاربة وأنشأ حزباً خاصاً به ولكنه فشل في الفوز بأي مقاعد برلمانية في انتخابات عام 2017 قبل أن يعتزل العمل السياسي.

بذلك أصبح فان كلافيرين ثاني عضو سابق بحزب الحرية يعتنق الإسلام بعد أرنولد فان دوورن الذي هنأ الأول على دخوله الإسلام في تغريدة على موقع تويتر سخر فيها بالقول إنه "لم يتوقع أن يصبح حزب الحرية أرض خصبة لمعتنقي الإسلام".

Procentueel levert de #PVV de meeste moslimbekeerlingen van alle partijen. Daar moeten we Wilders dus eigenlijk dankbaar voor zijn ???? — Arnoud van Doorn (@ArnoudvDoorn) February 4, 2019

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