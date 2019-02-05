شاهد: أزياء المتحولين جنسيا في أسبوع نيويورك للموضة

عرض مصممو الأزياء مجموعاتهم لخريف وشتاء 2019 في أسبوع الموضة في نيويورك يوم الاثنين 4 فبراير- شباط. مسلطين الضوء بشكل رئيسي على أزياء الرجال المتحولين جنسيا.

دار الأزياء الإسبانية "بالومو" عادت بالأيام الثلاثة الأولى من العروض إلى أوائل القرن العشرين بتصاميم تقليدية لم تخل من حداثة، في مزيج ينأى عن أي انحياز جندري.

يقول أليخاندرو غوميز: "يمكن أن للرجال أن يظهروا رائعين كذلك، فالرجال يستطيعون ارتداء الأقمشة الجميلة، والتصاميم والتفاصيل الرائعة وكل ذلك، هذه هي رسالتي".

وقدم المصمم فاسيليس لويزيدس مجموعة من أعماله لأزياء الرجال في أسبوع نيويورك للموضة، ويعرّف عن تصميماته بأنها تؤسس لحوار مستمر مع أسئلة أساسية موجودة في المجتمع مثل الأخلاق وخوف الظهور والأدوار الاجتماعي المحددة تبعا للجنس (الدينامية الجندرية)، ويضيف إنها "تستكشف هذه المواضيع وتستخدم المفاهيم المرئية كآليات لربط كل شيء معا".

ويأمل ماتيو ميندوزا مؤسس وصاحب العلامة التجارية "ديسيدنت أوف ثيفز" بإرسال رسالة حب عن طريق مجموعته الجديدة، ويقول عن مجموعته التي أطلق عليها اسم "أحب جارك، لكن لا تلبس مثله" أنها تعكس الاحترام المتبادل والثقة بالنفس بدون التخلي عن العفوية.

أسبوع نيويورك للموضة مستمر حتى 6 فبراير- شباط الحالي.

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