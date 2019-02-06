وزير الخارجية الأمريكي يطالب التحالف باستعادة المقاتلين الأجانب ومعاقبتهم

قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إن انسحاب القوات الأمريكية من سوريا "ليس نهاية معركة أميركا"، مؤكداً بأنه تم إحراز تقدم في هزيمة "الدولة الإسلامية" لكنه رأى أن التنظيم "لا يزال يمثل تهديداً خطيراً في سوريا والعراق.

وأضاف مخاطباً نحو 79 من شركاء التحالف، تجمعوا في واشنطن لبحث الخطوات المقبلة في سوريا "سنواصل خوض المعركة إلى جانبكم... سحب القوات تغيير تكتيكي بصورة أساسية، وليس تغييرا في المهمة. إنه يمثل ببساطة مرحلة جديدة في معركة قديمة".

وأضاف بومبيو على هامش القمة المنعقدة للدول المنضوية تحت التحالف الذي يقاتل التنظيم في الشرق الأوسط "نحن ندخل مرحلة جهاد يفتقر إلى المركزية، وطبيعة القتال ضد الدولة الإسلامية تتغير". مطالباً التحالف باستعادة المقاتلين الأجانب ومحاكمتهم ومعاقبتهم. كما طالبها بتجديد الالتزام بهدف إلحاق "هزيمة نهائية" بالدولة الإسلامية وحرمانها من أي ملاذ آمن.

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وكان بومبيو قد أكد قبل أيام في تصريحات أدلى بها في أبوظبي أن انسحاب القوات الأمريكية من سوريا هو "تغير تكتيكي" ولا يغير قدرة الجيش الأمريكي على التصدي لتنظيم "الدولة الإسلامية" وإيران.