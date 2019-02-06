شاهد: أسترالي يثير غضباً واسعاً بعد استخدام سمكة قرش كأداة للتدخين

ثار مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي إثر مشاهدة فيديو لصياد سمك أسترالي استخدم سمكة قرش حقيقية كأداة للتدخين.

ويُظهر الفيديو الشاب مرتدياً قبعة وممسكاً بجسد السمكة بينما يستنشق الدخان من ناحية ذيلها بواسطة أنبوب مثبت داخلها.

وانهالت التعليقات بالنقد اللاذع للصياد الذي اتُهم بالإساءة إلى الأسماك.

وعلقت جماعة "حفظة القرش"، التي تطالب بإزالة فِخاخ أسماك القرش من السواحل الأسترالية، على الفيديو بوصف الصياد "بالوحش" الذي لا يظهر احتراماً للحيوانات والأسماك.

وأضافت: "مثل هذا الفيديو يجعلنا نشعر بالغثيان... نأمل أن تتخذ الحكومة الأسترالية إجراءً ضد هذا السلوك المشين. لا ينبغي لأي بلد أو إنسان أن يكون على ما يرام مع هذا الهراء".

وقامت إدارة موقع فيسبوك بحذف الفيديو ولكنه نُشر قبيل ذلك على عدة مواقع أخرى.

ودافع البعض الآخر عن الصياد مؤكدين أن السمكة تم اصطيادها قبل الفيديو بعدة أيام مما يؤكد موتها ومضيفين بأن ما يدخنه الصياد هو تبغ وليس مادة غير قانونية.

إقرأ أيضاً:

فيديو: التقاعد ليس للبشر فقط.. قانون جديد يحيل فيلة سيرك دنماركي للتقاعد

شاهد: أسد يتمرد على مدربه ويهاجمه