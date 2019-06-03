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الولايات المتحدة الأمريكية

فتاة تتعرض لجروح خطيرة بسبب هجوم لسمكة قرش في نورث كارولينا

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بقلم:  Euronews 
الشاطئ الذي حصل فيه هجوم سمكة القرش
الشاطئ الذي حصل فيه هجوم سمكة القرش
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تعرضت مراهقة في السابعة عشر من عمرها لجروح خطيرة بعد أن هاجمتها سمكة قرش على شاطئ في ولاية نورث كارولينا.

بول تيري أحد أفراد فريق الإنقاذ على الشاطئ قال إن الفتاة تعرضت لهجوم يوم الأحد أثناء ممارستها السباحة.

مسؤول في الدفاع المدني في أتلاتنيك بيتش قال إن المراهقة أصيبت بجروح عميقة في ساقها والحوض واليدين.

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وقد تم نقل المصابة بهليكوبتر إلى مركز طبي في غرينفيل، على بعد حوالي 80 كيلومترا من مكان الحادث.

وقد أصدر المركز بيانا أكد فيه أن الفتاة في صحة جيدة.