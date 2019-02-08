صحيفة تكشف عن تهديدات ولي العهد السعودي إلى خاشقجي باستخدام "رصاصة"

قالت صحيفة نيويورك تايمز يوم الخميس إنه قبل عام من مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، أبلغ ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أحد مساعديه أنه سيستخدم "رصاصة" ضد خاشقجي إذا لم يعد للوطن ويتوقف عن انتقاده للحكومة.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين وأجانب حاليين وسابقين مطلعين على تقارير مخابرات القول إن تصريحات ولي العهد لمساعد بارز في 2017 كانت قبل مقتل خاشقجي في أكتوبر / تشرين الأول الماضي في القنصلية السعودية باسطنبول.

المزيد من الأخبار على يورونيوز:

محققة الأمم المتحدة: خاشقجي "ضحية قتل وحشي ومتعمد" نفذه مسؤولون سعوديون

مراسلون بلا حدود: 870 صحافياً سجنوا أو أعدِموا في إيران خلال 30 عاما

صحيفة: الاتحاد الاوروبي يعتزم إضافة السعودية وبنما إلى قائمة سوداء للأموال غير المشروعة

وقالت الصحيفة إن وكالات مخابرات أمريكية رصدت هذه التصريحات وإن خبراء المخابرات فسروها تفسيرا مجازيا يعني أن ولي العهد لم يكن يقصد بالضرورة إطلاق النار على خاشقجي لكنهم يعتقدون أن التصريحات أظهرت نيته في الأمر بقتل الصحفي إذا لم يعد إلى المملكة.

ولم يرد ممثلون عن السفارة السعودية في واشنطن والمخابرات الأمريكية ووكالة الأمن القومي الأمريكي بعد على طلبات من رويترز للتعقيب على تقرير الصحيفة.