محققة الأمم المتحدة: خاشقجي "ضحية قتل وحشي ومتعمد" نفذه مسؤولون سعوديون

قالت محققة الأمم المتحدة أغنيس كالامار التي تقود تحقيقاً في مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي إن فريقها اطلع على بعض "المواد الصوتية المروعة" بشأن مقتل خاشقجي حصلت عليها وكالة المخابرات التركية.

وكشفت خلال زيارتها إلى تركيا عن أنها طلبت السماح لها بزيارة رسمية للسعودية، وإن لديها بواعث قلق شديد حول نزاهة إجراءات محاكمة 11 هناك بشأن الجريمة.

وأشار بيان تحقيق الأمم المتحدة إلى أن الأدلة تظهر أنه كان "ضحية قتل وحشي ومتعمد خطط له ونفذه مسؤولون بالدولة السعودية"، وأضاف البيان أن السعودية "قوضت بشدة" جهود تركيا للتحقيق في مقتل خاشقجي بقنصلية المملكة في اسطنبول.

ورأت مقررة الأمم المتحدة الخاصة بشأن الإعدام أن قتل خاشقجي له آثار دولية تتطلب اهتماماً عاجلاً من المجتمع الدولي بما في ذلك الأمم المتحدة.

كما دعت دعت كلامار أي شخص لديه معلومات أخرى حول مقتل خاشقجي إلى تقديمها، قبل أن ترفع تقريرها في حزيران (يونيو) والذي سيقدم توصيات بشأن المحاسبة.

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وكان الصحفي السعودي (59 عاماً) كاتب عمود في صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، قد قُتل داخل قنصلية بلاده في اسطنبول في الثاني من تشرين أول (أكتوبر). وتعتقد المخابرات الأميركية أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أمر بتصفيته. فيما اعترفت نفت الرياض بالجريمة لكنها نفت علاقة ولي العهد بالجريمة، وتوعّدت بمحاسبة القتلة.

وطلبت المحققة دخول القنصلية السعودية في اسطنبول ولن تتلق إجابة من الرياض.