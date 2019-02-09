حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم في الجزائر يختار بوتفليقة مرشحا للرئاسة

قال معاذ بوشارب زعيم حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم يوم السبت إن الحزب اختار الرئيس عبد العزيز بوتفليقة مرشحه للانتخابات الرئاسية التي تجرى في 18 أبريل/ نيسان.

ويتولى بوتفليقة (81 عاما) الرئاسة منذ عام 1999 ولم يظهر علنا إلا نادرا منذ أصيب بجلطة في عام 2013 أقعدته على كرسي متحرك. والولاية المقبلة التي يترشح لها هي الخامسة.

ولا يزال يتعين على الرئيس أن يعلن هو ترشحه رسميا، وهو ما سيتم على الأرجح عبر رسالة تقرأ نيابة عنه، قبل الثالث من مارس/ آذار.

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