بوتفليقة يحدد يوم 18 نيسان المقبل موعداً للإنتخابات الرئاسية.. فهل يترشح الرئيس؟

أعلنت رئاسة الجمهورية في الجزائر الجمعة أن الانتخابات الرئاسية ستجري يوم 18 أبريل/ نيسان المقبل لكن لم تشر إلى ما إذا كان رئيسها الحالي عبد العزيز بوتفليقة سيرشح نفسه لولاية خامسة بعد أن طالب بترشحه حشد من مؤيديه المشاركين في السلطة من رجال أعمال ونقابات عمال والجيش.

وأمام بوتفليقة البالغ من العمر 81 عاما فترة 45 يوما للإعلان عما إذا كان سيسعى للفوز بفترة خامسة. وتنتهي فترته الرابعة في أبريل/ نيسان ويقضي الدستور بإجراء الانتخابات الجديدة مع انتهاء فترة الرئاسة.

يحكم بوتفليقة البلاد منذ العام 1999 وأصبح نادر الظهور على شاشات التفلزيون وخلال المناسبات الرسمية منذ أصيب بجلطة في العام 2013. ورغم المطالبة بترشحه للمنصب مجددا هناك مخاوف بشأن صحته.