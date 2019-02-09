دقيقة صمت حداداً على سالا في مستهل مباراة باريس سان جيرمان وبوردو

أطبق الصمت على ملعب الأمراء في العاصمة الفرنسية يوم السبت حين وقف الجمهور واللاعبون دقيقة صمت حداداً على اللاعب الأرجنتيني الراحل إيمليانو سالا قبل مباراة باريس سان جيرمان وضيفه بوردو في منافسات الدوري الفرنسي.

وكان اللاعب الأرجنتيني البالغ من العمر ٢٨ عاماً قد لقي مصرعه في حادث تحطم طائرة صغيرة كانت تقله من مدينة نانت الفرنسية إلى كارديف بمقاطعة ويلز البريطانية يوم 21 كانون الثاني/ يناير.

وظل اللاعب الأرجنتيني في عداد المفقودين حتى العثور على جثته في حطام الطائرة تم انتشالها من مياه القناة الانكليزية يوم الخميس.

سالا كان قد انتقل لتوه من نانت الفرنسي إلى كارديف سيتي المشارك في البريمير ليغ في صفقة قيمتها 19 مليون دولار قبل يومين من وقوع الحادث.

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