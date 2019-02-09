تشييع جثمان فتى فلسطيني قتل في الاحتجاجات على حدود غزة

شيع فلسطينيون اليوم السبت 9 فبراير/ شباط جثمان فتي فلسطيني عمره 14 عاما قتلته قوات إسرائيلية خلال احتجاجات على حدود غزة.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن الفتي الذي قتل خلال احتجاجات أمس الجمعة يدعى حسن شلبي.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه فتح النار ردا على إلقاء متفجرات وحجارة عبر السياج الحدودي.

وذكر مسؤولو الصحة في غزة إن شابا عمره 18 عاما قتل أيضا في احتجاجات أمس.

وينظم الفلسطينيون احتجاجات أسبوعية منذ مارس آذار الماضي على حدود غزة، الجيب الساحلي الخاضع لسيطرة حركة المقاومة الإسلامية (حماس). وقالت وزارة الصحة في غزة إن ما يربو على 220 فلسطينيا قتلوا على أيدي القوات الإسرائيلية خلال الاحتجاجات. ولقي جندي اسرائيلي واحد حتفه.

وتقول إسرائيل إنها لا تملك خيارا سوى استخدام القوة المميتة ضد الاحتجاجات للدفاع عن حدودها من النشطاء الذين يحاولون تدمير السياج الحدودي والتسلل.

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