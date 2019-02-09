مجلس الأمن يدعو الأحزاب اللبنانية إلى الابتعاد عن الصراعات الخارجية

دعا مجلس الأمن الدولي أمس الجمعة كافة الأحزاب اللبنانية إلى تنفيذ سياسة تبعدها عن أي صراعات خارجية وجعل هذا الأمر "كأولوية مهمة"، في بيان من الواضح أنه يستهدف حزب الله الذي أرسل مقاتلين إلى سوريا.

كما كرر المجلس دعوته إلى تنفيذ قراراته "التي تتطلب نزع سلاح جميع الجماعات المسلحة في لبنان حتى لا تكون هناك أسلحة أو سلطة في البلاد" باستثناء سلطة الدولة. ويستهدف هذا أيضا مقاتلي حزب الله.

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ورحب البيان بإعلان تشكيل حكومة وحدة وطنية في لبنان في الحادي والثلاثين من يناير / كانون ثان، ما كسر جمودا سياسيا استمر تسعة أشهر.

وشجع أعضاء المجلس جميع القادة السياسيين على استغلال زخم تشكيل الحكومة الجديدة لمواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية والإنسانية التي تواجه البلاد، ودعوا الحكومة الجديدة إلى تنفيذ الإصلاحات ومكافحة الفساد وتعزيز المساءلة على وجه السرعة.

وكانت الجماعات السياسية المتنافسة قد اختلفت حول تشكيل حكومة جديدة منذ مايو / أيار، بعد أول انتخابات برلمانية في البلاد خلال تسع سنوات.

أصبح من الممكن تحقيق انفراج بعد الاتفاقات التي أجريت من وراء الكواليس واستمرت أسابيع مع تصاعد المخاوف الاقتصادية في لبنان.