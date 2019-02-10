ثلاثة تحالفات عالمية تنافس على إنشاء ميناء جاف غربي القاهرة

قالت وزارة المالية المصرية إن ثلاثة تحالفات لشركات عالمية تنافس علي إنشاء ميناء جاف في مدينة السادس من أكتوبر غربي القاهرة بتكلفة 100 مليون دولار.

المشروع شراكة بين القطاعين الخاص والعام بين هيئة الموانئ البرية والجافة والتحالف الفائز وسيقام على مساحة 100 فدان.

وقالت الوزارة في بيان إنه "سيقام كميناء للتخليص الجمركي للحاويات المتداولة عبر مينائي الإسكندرية والدخيلة وهو ما يسهم في تخفيف تكدس الحاويات".

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وأضافت أن من المتوقع تقديم العطاءات الفنية والمالية خلال مايو أيار ثم التقييم والترسية والإعلان عن صاحب العطاء الفائز.

وتقود التحالف الأول شركة كونكور الهندية مع مجموعة حسن علام المصرية وبي.اس.ايه السنغافورية.

والتحالف الثاني بقيادة موانئ دبي العالمية بالتعاون مع الشركة القابضة للنقل البري والبحري.

وتقود التحالف الثالث مجموعة السويدي إلكتريك ويضم شنكر مصر وثري ايه انترناشونال.