شاهد: تمرين أمان-19 البحري في باكستان بمشاركة 48 دولة لمكافحة التطرف

شاركت القوات الخاصة الباكستانية في مظاهرة بحرية لمكافحة الإرهاب في جزيرة مانورا في كراتشي يوم السبت 9 شباط/ فبراير في إطار التمرين البحري متعدد الجنسيات أمان-19.

تم إطلاق هذا التمرين، الذي يهدف إلى تدريب القوات البحرية لمكافحة الإرهاب والقرصنة، يوم الجمعة 8 شباط/ فبراير في حوض سفن البحرية في كراتشي.

أمان -19 هو سلسلة من التدريبات البحرية التي تجري كل سنتين والتي تجريها البحرية الباكستانية منذ عام 2007 وتهدف إلى تعزيز العلاقات العسكرية بين الدول.

وقالت البحرية الباكستانية إن 48 دولة، بما فيها باكستان، تشارك في خمسة أيام من التدريبات التي تسعى للمساهمة بمكافحة تجارة المخدرات والاتجار بالبشر وتجارة الأسلحة غير المشروعة والقرصنة والتطرف.

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