مجموعة إماراتية تنشئ 4 مراكز تسوق في مصر

أعلن جهاز تنمية التجارة الداخلية في مصرعن توقيع اتفاق مع مجموعة "اللولو" الإماراتية للمتاجر الكبرى على إنشاء أربعة مراكز تسوق في مصر باستثمارات تبلغ 500 مليون دولار خلال عامين.

وقال الجهاز في بيان صحفي أصدره اليوم الخميس 7 شباط/فبراير إن المجموعة ستنشئ المراكز الأربعة في مناطق السادس من أكتوبر والقاهرة الجديدة والعبور وهو ما سيوفر نحو 80 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة في البلاد.

وتملك مجموعة "اللولو" سلسلة متاجر كبرى ومتاجر عملاقة وتعمل في عدة الدول في أنحاء العالم.

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