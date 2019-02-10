الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة يعلن ترشحه رسميا لولاية خامسة

قالت وكالة الأنباء الجزائرية إن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة أعلن يوم الأحد عزمه الترشح لانتخابات الرئاسة التي ستجري في أبريل/ نيسان.

وكان معاذ بوشارب القيادي في حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم قد قال إن الحزب اختار الرئيس عبد العزيز بوتفليقة مرشحه للانتخابات الرئاسية التي تجرى في 18 أبريل نيسان.

ويتولى بوتفليقة (81 عاما) رئاسة الجزائر منذ عام 1999 ولم يظهر علنا إلا نادرا منذ أُصيب بجلطة في عام 2013 أقعدته على كرسي متحرك. ومن المرجح أن يفوز بولاية خامسة حيث أن المعارضة الجزائرية لا تزال ضعيفة ومتشرذمة.

وقال بوشارب يوم السبت (9 فبراير شباط) أمام نحو 2000 من أنصار الحزب في استاد رياضي في الجزائر إن حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم قرر اختيار بوتفليقة مرشحا له في الانتخابات الرئاسية في أبريل نيسان. وأضاف أن الاختيار جاء من منطلق الرغبة في الاستمرارية والاستقرار وأن الحزب يستعد للحملة الانتخابية.

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وعلى مدى أشهر سادت حالة من عدم اليقين حول ما إذا كان بوتفليقة سيخوض الانتخابات مرة أخرى وذلك بسبب سوء حالته الصحية.

والجزائر، عضو منظمة البلدان المُصدرة للبترول (أوبك)، ومُصدر أساسي للغاز إلى أوروبا وحليف للولايات المتحدة في مكافحة الإرهاب بمنطقة الساحل.

وبوتفليقة أحد أعضاء النخبة التي شاركت في استقلال الجزائر عن فرنسا من عام 1954 إلى عام 1962 والتي تدير الجزائر منذ ذلك الحين.