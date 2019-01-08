الهند تسعى لمنح الجنسية للمهاجرين المضطهدين من غير المسلمين

قال وزير الداخلية الهندي يوم الثلاثاء إن بلاده ترغب في منح الجنسية لمهاجرين من الأقليات الدينية تعرضوا للاضطهاد في بلدان مسلمة مجاورة منها باكستان، مشيرا إلى عدم وجود مكان آخر من المتوقع أن يذهبوا إليه.

ووصف منتقدون هذا المقترح، الموجود ضمن مشروع قانون لتعديل أحكام الجنسية لعام 2019، بأنه ضد المسلمين بشكل صارخ ومحاولة من حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء ناريندرا مودي لتعزيز قاعدة ناخبيه من الهندوس قبل الانتخابات العامة المقررة في مايو- أيار.

ويسعى مشروع القانون لمنح الجنسية للهندوس والسيخ والجاينيين والبوذيين والمسيحيين والبارسيين من أفغانستان وباكستان وبنغلاديش الذين وصلوا إلى الهند قبل يوم 31 ديسمبر كانون الأول 2014.