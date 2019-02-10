شاهد: بيع سيارة ألفا روميو من حقبة ما قبل الحرب العالمية الثانية بـ 19 مليون دولار في باريس

نحو 19 مليون دولار ثمنا لسيارة الألفا روميو الكلاسيكية هذه، بعد أن أقيم عليها المزاد في أكبر معرض في العالم للسيارات الكلاسيكية في باريس.

السيارة هي من طراز (ألفا روميو 8 سي 2900 بي) ويرجع تاريخ صنعها إلى عام 1939 وكانت من أبرز السيارات المطروحة للبيع في مزاد تنظمه دار أرتكوريال للمزادات ويقام داخل معرض ريتروموبيل، الذي أطلق مؤخرا في نسخته الرابعة والأربعين في العاصمة الفرنسية.

وتعتبر هذه السيارة واحدة من أبرز سيارات حقبة ما قبل الحرب العالمية الثانية، وكان متوقعا لها أن تباع بسعر يتراوح ما بين 16 مليونا و22 مليون دولار.

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وبحسب ماتيو لامور مدير دار المزادات تتميز هذه السيارة بالعديد من المواصفات التكنولوجية التي سبقت عصرها، ومنها محركها المكون من ثماني اسطوانات ووحدتان لضغط الهواء كما تبلغ سرعتها القصوى 200 كيلومتر في الساعة.

وستنتقل السيارة حاليا إلى مالكها الخامس، وهو جامع تحف من الولايات المتحدة وكان قد أتم الصفقة من خلال الهاتف.

إلا أن توني فان دير فيلدون المتخصص في السيارات من دار سوذبيز للمزادات، أعرب عن خيبة أمله، وقال إنه كان بمقدوره أن يحصل على صفقة أفضل للسيارة في السوق الأمريكية.