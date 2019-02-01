شاهد: سيارة ديكتاتور رومانيا السابق للبيع في مزاد علني.. ولا مشتر

لم يتقدم أي شخص لمزاد أقيم يوم الخميس لبيع سيارة صنعت خصيصا لديكتاتور رومانيا السابق نيكولاي تشاوشيسكو في العام 1977، ويكسو مقاعدها جلد فاخر وتعلو سقفها فتحة كهربائية.

تشاوشيسكو حكم رومانيا بقبضة حديدية لما يقرب من ربع قرن.. وكانت سلطات الضرائب تأمل أن تلعب شهرة الدكتاتور الشيوعي الراحل دورا في بيع إحدى سياراته.

وحددت الضرائب مبلغ 137,500 ليو (حوالي 33,355 دولارا) لافتتاح المزاد على السيارة وهي من طراز أرو 304، لكنها لم تروّج للمزاد بما يكفي.

والسيارة واحدة من أسطول يضم ما يصل إلى ست سيارات صنعتها شركة أرو كامبولونج الوطنية لصناعة السيارات حينذاك خصيصا لتشاوشيسكو. وتوجد تلك السيارات حاليا في مرأب على مشارف بوخارست.

وكان تشاوشيسكو يستخدم تلك السيارة في رحلات الصيد والزيارات الرسمية.

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