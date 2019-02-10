شاهد.. احتجاجات في روسيا تضامنا مع ناشطة معارضة

خرج متظاهرون في مدن روسية عديدة اليوم الأحد إلى الشوارع تضامنا مع الناشطة المعارضة أنستازيا شفتشينكو.

وأصبحت أنستازيا، وهي من مدينة روستوف أون دون الجنوبية الشهر الماضي أول شخص يوجه إليه اتهام بموجب قانون روسي جديد ينص على عقوبة السجن "للمشاركة في أنشطة منظمة غير مرغوب فيها".

تعمل شيفشينكو لدى مؤسسة (أوبن رشا) أو "روسيا مفتوحة"، وهي منظمة يمولها الملياردير المنفي ميخائيل خودوركوفسكي.

وكانت روسيا قد سنت في العام 2015 قانونا واجه انتقادات شديدة، يدرج الجماعات التي تعتقد السلطات أنها تضر بالمصالح الوطنية كمنظمات "غير مرغوب فيها".

ذكرت قناة دوجد التلفزيونية أن نحو مائة شخص تظاهروا لدعم شيفتشينكو في موسكو، وتجمع عشرات الأشخاص في شوارع سان بطرسبرغ ويكاترينبرغ.

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