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روسيا

ريبوك روسيا تنشر إعلانات على حسابها في إنستغرام وتحذفها لإثارتها الجدل

 محادثة
بقلم:  Euronews 
ريبوك
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أثارت شركة ريبوك استياء متابعين على تويتر، بعد نشرها مجموعة صور دعائية لمنتجاتها في روسيا، تهدف من ورائها إظهار مدى مساندتها للمرأة سعيا وراء العدالة الاجتماعية ومساواتها بالرجل، إلا أن الهدف الأساسي من وراء هذه الصور ضاع مع العبارات التي ارفقتها بالصور.

الحملة الأخيرة والتي حملت اسم "كن أكثر إنسانية" والتي ظهرت فيها الممثلة ناتالي إيمانويل التي لعبت أحد أهم أدوار مسلسل "غيم أوف ثرونز"، وفي الإعلان تشجع إيمانويل المرأة على الشعور بالقوة والسعي لتحقيق طموحها.

الشركة استخدمت هاشتاغ #not_fit_for_frames وهي محاولة للعلب على الكلمات، والتي يمكن ترجمتها إلى "اكسري الحواجز".

الحملة ذاتها شاركت فيها الناشطة الروسية النسوية زالينا مارشينكولفا، والتي رافقت صورها عبارات روسية يمكن ترجمتها:"لا تجلسي على إبرة رجل، بل على وجهه"، و "عندما يقولون سأحملك بين ذراعي، أتخيل أنهم يحملونني في تابوت"، وعبارة أخرى تعني "لا يتسع لي أي إطار".

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#НИВКАКИЕРАМКИ В рамках совместного проекта с Залиной Маршенкуловой @mayachok_antihrista #НИВКАКИЕРАМКИ компания Reebok предоставила слово девушкам, которым есть, что сказать, и которые не стесняются быть собой. Их жизненные принципы в чем-то расходятся с существующими шаблонами о роли женщин в обществе, поэтому их слова могут восприниматься неоднозначно. Одинаково уважительное отношение ко всем существующим мнениям является одним из принципов компании Reebok. Бренд посчитал нужным дать возможность высказаться главным героиням проекта, которые профессионально занимаются традиционно «не женским» видом спорта - смешанными единоборствами. К сожалению, уже после публикации некоторых снимков, стало понятно, что частично контент не может быть опубликован от лица бренда согласно возрастной политике социальной сети. Тем не менее, публикации до сих пор доступны в аккаунтах героинь кампании. Компания Reebok продолжает поддерживать тех, кто выбирает активный образ жизни, меняется через спорт и фитнес, оставаясь собой.

Une publication partagée par Reebok Russia (@reebok_russia) le

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وظهرت جستيانا غرازيك، وهي رياضية تمارس الفنون القتالية، وفي إعلانها تحذر خصومها بقولها:"غطيت ثديي كيلا تؤذي نفسك.. لم أنه كلامي.. جسدي يخصني".

وظهرت أيضا أنجيليكا بيليفا وهي مصارعة، تدعوا من يرغب بالتحدي بأن يتقدم.

وقد حذفت ريبوك الإعلانات من إنستغرام، بعد لحظات من نشره، حيث سارع الروس إلى التعبير عن انزعاجهم.

مدير الحملة الكساندر غولوفاست أكد أن كل هذه الصور والعبارات الدعائية كانت قد عُرضت على الإدارة في ريبوك، وتمت الموافقة عليها، ثم طلب منه حذفها، وهو ما جعله يقرر أن يغادر الشركة أيضا بعد ما حصل.

مارشينكولفا قالت على حسابها في تيلغرام بأنها وحتى اللحظة الأخيرة اعتقدت بأن ما كتبته من عبارات لن يتم نشره.

Господи, спаси Россию от меня и от кунилингуса

Publiée par Zalina Marshenkulova sur Jeudi 7 février 2019