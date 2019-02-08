روسيا تطالب أمريكا بتدمير أنظمة دفاع صاروخية في رومانيا وطائرات مسيرة هجومية

قالت وزارة الدفاع الروسية يوم الخميس إن على الولايات المتحدة أن تدمر أنظمة الدفاع الصاروخية إم.كيه-41 التي نشرتها في رومانيا من أجل العودة للالتزام بمعاهدة نووية من حقبة الحرب الباردة.

وقالت إن على واشنطن أيضا أن تدمر طائراتها المسيرة الهجومية للسبب ذاته.

وذكرت الوزارة أنها استدعت الملحق العسكري بالسفارة الأمريكية لتسلميه مذكرة تتضمن مطلب موسكو.

وعلقت روسيا اتفاقية القوى النووية متوسطة المدى خلال مطلع الأسبوع بعد أن أعلنت واشنطن أنها ستنسحب خلال ستة أشهر ما لم تنهي روسيا ما وصفته بانتهاكات للمعاهدة. وتنفي موسكو ارتكاب أي انتهاكات.

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