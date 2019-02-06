ترامب في خطاب حالة الاتحاد: فخور بنقل السفارة الأمريكية إلى "العاصمة الحقيقة" لإسرائيل

شدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على خططه المسبقة بسحب قوات بلاده من سوريا كما تحدث عن اعتزازه بقرار الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل وذلك خلال خطاب حالة الاتحاد الذي ألقاه بالكونغرس اليوم الأربعاء (الثلاثاء بالتوقيت المحلي الأمريكي).

وقال ترامب إن إدارته انتهجت سياسة واقعية في الشرق الأوسط عوضاً عما وصفه "بالنظريات فاقدة المصداقية" التي اتبعها سابقوه من الرؤساء الأمريكيين في المنطقة.

وأضاف: "حين توليت الرئاسة كانت داعش تسيطر على أكثر من 20 ألف ميل مربع في سوريا والعراق واليوم حررنا عملياً كل تلك المنطقة من قبضة هؤلاء القتلة المتعطشون للدماء".

وقال ترامب إن الدول العظيمة لا تدخل حروباً لا نهاية لها، مضيفاً بأن "الوقت قد حان لأن نعطي محاربينا الشجعان في سوريا ترحيب حار بعودتهم لبلادهم".

وأحصى الرئيس الأمريكي عدد الجنود الأمريكيين الذين لقوا حتفهم خلال القتال في أفغانستان والعراق بسبعة آلاف جندي، مضيفاً بأن أكثر من 50 ألف جندي أمريكي أصيبوا خلال المعارك في الشرق الأوسط التي كلفت بلاده سبعة تريليون دولار عبر 19 عاماً.

وعبر ترامب عما وصفه بالفخر بنقل السفارة الأمريكية في إسرائيل من تل أبيب إلى القدس التي وصفها "بالعاصمة الحقيقية" للدولة العبرية.

وقال الرئيس الأمريكي إن إدارته تجري "محادثات بناءة" مع جماعات في أفغانستان بينها طالبان وإنها ستتمكن من خفض القوات الأمريكية هناك والتركيز على مكافحة الإرهاب إذا حققت تقدما.

وقال ترامب خلال خطاب حالة الاتحاد السنوي "لا نعرف إن كنا سنتوصل لاتفاق لكننا نعرف أنه بعد عقدين من الحرب، حان الوقت لكن نحاول على الأقل السعي من أجل السلام".

ووصف ترامب إيران بأكبر دولة داعمة للإرهاب في العالم، وأضاف أن إدارته تدخلت بفرض عقوبات اقتصادية ضدها هي الأكبر في التاريخ لمنعها من الحصول على أسلحة نووية.

قمة تاريخية ثانية

وقال ترامب إنه يعتزم الاجتماع مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون في فيتنام يومي 27 و 28 فبراير شباط وذلك بعد لقائهما التاريخي العام الماضي.

واتهم ترامب الصين بسرقة الوظائف والملكيات الفكرية لبلاده في إشارة للحرب التجارية الدائرة بين القوتين الاقتصاديتين الأكبر في العالم.

وشدد ترامب على وقوفه بجانب المعارض السياسي الفنزويلي غوايدو الذي أعلن نفسه رئيساً مؤقتاً للبلاد في وجة الرئيس نيكولاس مادورو.

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