شاهد: مايلي سايرس تروّج لفيلم من بطولة زوجها الغائب بسبب المرض

نابت مغنية البوب مايلي سايرس حديثة الزواج عن زوجها ممثل هوليوود ليام هيمسورث في العرض الأول لفيلمه الأحدث "يا للرومانسية" (إزنت إت رومانتيك) بعد تعرضه لوعكة صحية.

وتهادت سايرس أمام عدسات المصورين بفستانها الأحمر الطويل ودخلت في أحاديث مع صحفيين إلى جانب نجمتي الفيلم الرومانسي الكوميدي ريبل ويلسون وبريانكا تشوبرا.

ولدى سؤالها عن أكثر الأمور الرومانسية التي مرت بها، ردت سايرس التي تزوجت هيمسورث في حفل عائلي في ديسمبر كانون الأول الماضي "ربما يكون ما أفعله الآن، أنا هنا... وفي كامل أناقتي ومن دون رفيق للترويج لفيلم الرجل الذي أحبه. هذا جميل بالفعل. إنه مدين لي".

ودون الخوض في تفاصيل عن زوجها، اكتفت سايرس بالقول "إنه حزين. لا (يشعر) أنه بخير الآن".

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وقالت إن هذا الفيلم كان مهما للغاية بالنسبة لهيمسورث "لذا كان علي الحضور لتمثيله".

واعتذر هيمسورث لجمهوره عن عدم حضور العرض الأول للفيلم في لوس انجليس مساء الاثنين على مواقع التواصل الاجتماعي كما وجه الشكر لزوجته لحضورها بدلا منه.

وقال على حسابه في إنستجرام "أعتذر لكم عن عدم قدرتي على الحضور... هذه الليلة. فأنا أشعر بوعكة صحية مزعجة جدا منذ يومين. وأنا محظوظ لوجود أفضل فتاة في هذا العالم نيابة عني!"