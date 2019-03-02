فرقة "موتلي كرو" الأميركية بين الملذات والإبداع... في فيلم جديد بعنوان "ذي ديرت"

الجنس والمخدرات وموسيقى "الروك أند رول" هي مواضيع فيلم "ذي ديرت" الذي يروي قصة تشكل فرقة "موتلي كرو" الأميركية في الثمانينات. أعضاء هذه الفرقة عرفوا ببحثهم عن الملذات بقدر ما عرفوا بموسيقاهم.

استند سيناريو الفيلم إلى سيرة الفرقة التي صدرت في عام 2001، وحظيت بمبيعات كبيرة. وتتبع العمل مراحل صعود أعضاء الفرقة الأربعة الذي عاصروا موجة موسيقى البانك والميتل خلال السبعينات، وقرروا تشكيل فرقة سرعان ما تصدرت مشهد الموسيقى "هارد روك"، وتحديدا ما عرف باسم "غلام روك" في لوس أنجلس.

العمل مزج بين القصص الغريبة لأعضاء الفريق وعلى رأسهم نكي سيكس الذي كان يعاني من مشكلات عائلية كبيرة، كما أفرد أهمية خاصة للأغاني والمحطات الموسيقية المهمة التي صنعت نجاحهم مثل أغنية "كيكستارتت ماي هارت" التي وردت في المقطع الدعائي.

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وأسندت أدوار البطولة إلى كل من الممثل البريطاني دوغلاس بوث الذي أدى دور "نيكي سكيس"، فيما أدى مغني الراب الأميركي ماشين غن كيلي دور "تومي لي"، والممثل الأسترالي دانيل ويبر ظهرَ بدور "فينس نيل"، والممثل البريطاني إيوان روين بدور "نيك مارس".

الفرقة سجلت أربعة أغنيات جديدة من أجل هذا العمل الذي من المتنظر أن يصدر في صالات السينما وعبر الشبكة العنكبوتية في 22 من آذار/ مارس الحالي.