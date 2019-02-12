القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي يصل إلى العراق في زيارة غير معلنة

وصل باتريك شاناهان القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي إلى بغداد يوم الثلاثاء في زيارة غير معلنة قال إنها تهدف إلى التأكيد على أهمية سيادة العراق وبحث مستقبل القوات الأمريكية هناك.

وتأتي الزيارة بعد أن صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشهر الجاري بأن الوجود الأمريكي لازم لمراقبة إيران.

وفي أول زيارة له للعراق، يعتزم شاناهان بحث انسحاب القوات الأمريكية من سوريا مع قادة أمريكيين ولقاء مسؤولين عراقيين بينهم رئيس الوزراء عادل عبد المهدي.

وقال شاناهان للصحفيين المسافرين برفقته "نحن في العراق بدعوة من الحكومة ومن مصلحتنا بناء قدرات الأمن العراقية".

وأضاف "أريد أن أسمع منهم بنفسي عن مخاوفهم والعوامل السياسية التي تواجههم ثم سنأخذ ذلك بوضوح في الاعتبار في تخطيطنا".

إقرأ ايضاً:

مسيحيون عراقيون خائقون من العودة: "داعش" ليس يتيماً

الحشد الشعبي يعتقل أوس الخفاجي لانتقاده نفوذ إيران في العراق

فيديو: سيّدة كفيفة من كردستان تعيل أسرة من عملها كخيّاطة

وسيناقش شاناهان أيضا مع القادة الأمريكيين سحب القوات الأمريكية من سوريا.

وأثار ترامب غضب بغداد في الشهر الجاري عندما قال إنه من المهم الإبقاء على الوجود العسكري الأمريكي في العراق بحيث يمكن لواشنطن أن تراقب إيران عن كثب "لأن إيران تمثل مشكلة حقيقية".

وأثارت تصريحات ترامب انتقادات من جميع زعماء العراق تقريبا بما في ذلك الرئيس ورئيس الوزراء وأثارت تساؤلات بشأن الوجود طويل الأمد للقوات الأمريكية بعد 16 عاما من الغزو الأمريكي الذي أطاح بالرئيس السابق صدام حسين.