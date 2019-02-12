جمهور مواقع التواصل يتساءل .. هل التقى محمد صلاح وليونيل ميسي فعلاً؟

أثار إعلان جديد أبطاله نجما كرة القدم المصري محمد صلاح والأرجنتيني ليونيل ميسي تساؤلات وفضول الجماهير التي حاولت معرفة إن كان لقاء قد جمع النجمين بالفعل أم أن التقنية وحدها هي التي جمعتهما عن بعد.

هذا الإعلان تحت شعار "لأجل حبها" يأتي بعد مقطعي فيديو ترويجيين سابقين للنجمين لصالح الشركة نفسها ، أظهرا مهارات كل منهما بالتسديد، بحيث بدا الإعلان المشترك وكأنه حلقة جديدة في سلسلة تحدي المهارات هذه التي أظهرها النجمان في مقطعي الفيديو من وراء الكواليس.

وظهر النجمان في الإعلان المشترك بالمظهر نفسه الذي ظهرا به في المقطعين السابقين مما رجح فرضية أن يكون قد صور في الوقت ذاته وتم استخدام تقنيات تركيب الصور لجمع النجمين معاً.

#FORTHELOVEOFIT Acá les dejo un videito del rodaje que hice con mis amigos de Pepsi. Es solo un adelanto... #FORTHELOVEOFIT Behind the scenes with my friends Pepsi for our shoot. More to come. #FORTHELOVEOFIT - LIO Publiée par Leo Messi sur Vendredi 8 février 2019

ونشر النجمان مقاطع فيديو للإعلان والكواليس حازت على ملايين المشاهدات والإعجابات.

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